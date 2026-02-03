Fútbol Internacional
03 de febrero de 2026 - 14:05

El presidente del Atlético de Madrid resalta "deferencia" de Lookman por jugar en el club

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Madrid, 3 feb (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, resaltó este martes que el atacante nigeriano Ademola Lookman había tenido "la deferencia, por una gran diferencia económica" de incorporarse al club rojiblanco, rechazando otras ofertas.

Por EFE

"Todos los atléticos deseamos que triunfes aquí, y queremos disfrutar de tu fútbol y de tus goles. Es un jugador pretendido por grandes clubes y ha tenido la deferencia por una gran diferencia económica de venir a jugar con nosotros", explicó en la presentación de Lookman, celebrada en el auditorio del estadio Metropolitano, de Madrid.

"Abrimos las puertas de nuestro estadio para dar la bienvenida a Ademola Lookman, que llega a nuestro club para reforzar el ataque e incrementar la competencia del equipo en esa demarcación", añadió el mandatario en el acto.

El presidente recordó que el contrato vincula al jugador con el Atlético hasta junio de 2030 y destacó "sus virtudes de extremo con velocidad, desborde y gol".