El presidente del Atlético de Madrid resalta "deferencia" de Lookman por jugar en el club

"Todos los atléticos deseamos que triunfes aquí, y queremos disfrutar de tu fútbol y de tus goles. Es un jugador pretendido por grandes clubes y ha tenido la deferencia por una gran diferencia económica de venir a jugar con nosotros", explicó en la presentación de Lookman, celebrada en el auditorio del estadio Metropolitano, de Madrid.

"Abrimos las puertas de nuestro estadio para dar la bienvenida a Ademola Lookman, que llega a nuestro club para reforzar el ataque e incrementar la competencia del equipo en esa demarcación", añadió el mandatario en el acto.

El presidente recordó que el contrato vincula al jugador con el Atlético hasta junio de 2030 y destacó "sus virtudes de extremo con velocidad, desborde y gol".