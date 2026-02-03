Sudamericano Femenino Sub 20: Paraguay arranca contra Chile

La primera fecha de la competición tendrá como plato fuerte el debut de la cabeza del grupo A, Paraguay, ante su similar de Chile en Villa Elisa, a unos 15 kilómetros de la capital, Asunción.

Las locales son comandadas por la nueva joya del fútbol sudamericano, la atacante Claudia Martínez, que recientemente fichó por el Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos en una histórica transacción, que reportó al Olimpia paraguayo cerca de un millón de dólares.

* Fecha. El torneo continental se disputará en Paraguay del 04 al 28 de febrero de 2026.

* Los estadios: Juan Alfonso Giagni (Villa Elisa), Emiliano Ghezzi (Barrio Vista Alegre) y el CARFEM de Ypané

* Formato. La fase preliminar la disputan los 10 equipos del continente, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno.

* Fase Final. Las primeras tres clasificadas de cada grupo avanzarán a un hexagonal final, donde se enfrentarán en un formato de todas contra todas

* Al Mundial. Las cuatro mejor posicionadas obtendrán un cupo directo al Mundial de la categoría, que se celebrará entre el 5 y el 27 de septiembre del próximo año en Polonia.

-La primera fecha:

* Grupo A (4 de febrero):

18:00 Paraguay vs. Chile, en el estadio Juan Alfonso Giagni (Tigo Sports+).

18:00 Uruguay vs. Venezuela, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Libre: Colombia.

* Grupo B (5 de febrero):

18:00 Brasil vs. Ecuador, en el Juan Alfonso Giagni.

18:00 Bolivia vs. Perú, en el Emiliano Ghezzi.

Libre: Argentina.

-Segunda fecha:

* Grupo A (6 de febrero):

18:00 Uruguay vs. Paraguay, en el Alfonso Giagni (Canal 1 Institucional de Tigo).

18:00 Chile vs. Colombia, en el Emiliano Ghezzi.

Libre: Venezuela.

* Grupo B (7 de febrero):

18:00 Bolivia vs. Brasil, en el Alfonso Giagni.

18:00 Ecuador vs. Argentina, en el Emiliano Ghezzi.

Libre: Perú.

Fuente: EFE y Conmebol.