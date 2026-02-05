Paraguay, por otro festejo en el Sudamericano Femenino Sub 20

El duelo contra las charrúas será nuevamente en Villa Elisa, en el estadio Luis Alfonso Giagni a partir de las 18:00 (en directo por Tigo Sports), donde las paraguayas tuvieron un debut exitoso el miércoles pasado.

Las chicas albirrojas vienen de una actuación convincente en la primera fecha del torneo continental, consiguiendo una goleada de 4-0 ante Chile con un doblete de Claudia Martínez y goles de Maite Mussi y la capitana Pamela Villalba.

El Sudamericano femenino reparte cuatro cupos para el Mundial Sub 20 FIFA, que se disputará en setiembre en Polonia.

Programación de partidos:

* Grupo A (2ª fecha, viernes):

18:00 Uruguay-Paraguay, en Villa Elisa;

18:00 Chile Colombia, en el Emiliano Ghezzi.

Brasil, con agónico triunfo

La selección brasileña, vigente campeona del Sudamericano Femenino Sub 20, logró este jueves una agónica victoria de 3-2 sobre Ecuador, por la primera fecha del Grupo B.

Grupo B. La 1ª fecha se disputó este jueves:

Brasil 3-Ecuador 2;

Bolivia 0-Perú 2.

Libre: Argentina.