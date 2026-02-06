Kaku Romero le da la victoria a su equipo Al Ain

En el minuto 83 del encuentro, Kaku logró la anotación con un remate de zurda desde fuera del área, y el balón se coló al ángulo derecho de la portería rival.

Fue el cuarto tanto en 15 presentaciones para el futbolista paraguayo de 31 años en la Liga, donde además ha repartido 8 asistencias.

También suma partidos por la Etisalat Cup (4, con una asistencia) y la UAE President´s Cup (2).

Con esta victoria, el Al Ain alcanza los 37 puntos y sigue segundo en la tabla, a una unidad del Shabab Al Ahli Dubai, que se impuso por 4-1 al Al Sharjah. En la próxima fecha, el Al Ain será local ante el Al Nasr (sábado 14).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Es la tercera temporada que Kaku juega en el fútbol de Emiratos Árabes, donde acumula 25 goles y 32 asistencias en 96 partidos, entre todas las competiciones. En el 2024/25 conquistó la Champions League de Asia, que les permitió disputar el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp