07 de febrero de 2026 - 14:15

Croacia queda tercera por vez primera tras superar en la tanda de penaltis a Francia /6-5)

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección de Croacia conquistó el tercer puesto en la Eurocopa de fútbol tras derrotar a Francia en la tanda de penaltis (6-5) después de acabar el partido con empate a 5, después de que el galo Mouhoudine igualara cuando sólo quedaban 7 segundos para el final.

Croacia fue por delante casi todo el partido en el marcador con ventajas, incluso de dos goles, con 3-1 y 4-2, pero la selección francesa, cuarta en el último Mundial, tuvo a Ouassini Guirio como gran recurso ofensivo al anotar tres Menendez marcó el otro gol francés, precisamente el primero, en la única ventaja que tuvo en el marcador.

Por su parte, Sekulić, Jurlina, Jelovčić, Hrstić y Perić fueron los goleadores de la selección croata que, por vez primera en su historia, sube al podio del Campeonato de Europa de fútbol sala.

Ya en el partido de semifinales puso en apuros a España y sólo cedió por 1-2 en el marcador.