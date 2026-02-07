El Barcelona mete presión al Real Madrid tras golear al Mallorca

El polaco Robert Lewandowski (29’) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61’) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84’) acertó en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate. El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.

Dos partidos postergados

El choque Rayo Vallecano-Oviedo fue aplazado horas antes de su celebración, ya que el césped no reunía las “garantías necesarias” , anunció este sábado LaLiga, un día después de que la plantilla del club madrileño denunciase la situación.

También fue suspendido el Sevilla-Girona por aviso naranja por lluvias y vientos fuertes que afectan a la región de Andalucía.

Resultados y goleadores

* Barcelona 3-Mallorca 0. Goles: 29’ Robert Lewandowski, 61’ Lamine Yamal, 83’ Marc Bernal (B). Ast: 44.301.

* Rayo Vallecano-Oviedo (suspendido por malas condiciones del campo).

* Sevilla - Girona (postergado por lluvia y se jugará este domingo, 12:15).

17:00 Real Sociedad - Elche.

Viernes: Celta 1-Osasuna 2. Goles: 35’ Ante Budimir, 79’ Raúl García (O); 53’ Borja Iglesias, de penal (C). Ast: 18.705.

Domingo: 10:00 Alavés - Getafe (ESPN2); 12:15 Athletic - Levante (ESPN2); 14:30 Atlético Madrid - Betis (ESPN2); 17:00 Valencia - Real Madrid.

Lunes: 17:00 Villarreal - Espanyol.

* Top 10: Barcelona 58 puntos, Real Madrid 54, Atlético 45, Villarreal 42, Betis 35, Espanyol 34, Celta 33, Osasuna 29, Real Sociedad 28, Alavés 25.