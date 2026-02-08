Real Madrid vence al Valencia y se acerca al Barcelona de nuevo

Álvaro Carreras (65’) adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

* Mbappé ha marcado 23 goles en las primeras 23 jornadas de La Liga 2025-26. En el Real Madrid solo lo habían logrado anteriormente: Pahiño, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo (4 veces). Fuente:@2010MisterChip

Resultados y goleadores:

* Valencia 0-Real Madrid 2. Goles: 65’ Álvaro Carrera, 90+1’ Kylian Mbappé (RM). Ast: 47.515.

* Atlético Madrid 0-Betis 1. Gol: 28’ Antony (B). Ast: 65.210.

* Alavés 0-Getafe 2. Goles: 53’ Luis Vasquez, 72’ Mauro Arambarri, de penal (G). Ast: 15.960.

* Athletic Bilbao 4-Levante 2. Goles: 29’, 34’ Gorka Guruzeta, 86’, 90+9’ Nicolás Serrano (AB); 81’ Unai Elgezabal, 90+4’ Jon Olasagasti (L). Exp: 17’ Alan Matturro (L). Ast: 46.487.

* Sevilla 1-Girona 1. Goles: 2’ Thomas Lemar (G); 90+2’ Kike Salas (S). Incidencia: 90+8’ Cristhian Stuani (G) falló un penal. Ast: 30.384.

-Sábado:

* Barcelona 3-Mallorca 0. Goles: 29’ Robert Lewandowski, 61’ Lamine Yamal, 83’ Marc Bernal (B). Ast: 44.301.

* Real Sociedad 3-Elche 1. Goles: 24’ Luka Sucic, 38’ Oyarzabal, 90’ Óskarsson (RS); 42’ André Silva (E). Ast: 30.187.

* Rayo Vallecano-Oviedo (suspendido por malas condiciones del campo).

-Viernes:

* Celta 1-Osasuna 1. Goles: 35’ Ante Budimir, 79’ Raúl García (O); 53’ Borja Iglesias, de penal (C). Ast: 18.705.

Lunes: 17:00 Villarreal-Espanyol.

* Top 10: Barcelona 58 puntos, Real Madrid 57, Atlético 45, Villarreal 42, Betis 35, Espanyol 34, Celta 33, Real Sociedad 31, Osasuna 29, Alavés 25.

-Goleadores: Con 23: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 15: Vedat Muriqi (Mallorca).

Fuente: AFP