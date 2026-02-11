El City mete presión al Arsenal; derrotas de Gómez y Alderete

El equipo de Pep Guardiola (2º, 53 pts) se sitúa a tres unidades de los Gunners a la espera del desplazamiento del líder el jueves (20h00 GMT) a Brentford.

En el Etihad Stadium, los goles cayeron como la lluvia en la primera parte, trazando el camino hacia un vigésimo triunfo consecutivo de los Citizens frente al Fulham.

* Los paraguayos: Omar Alderete (Sunderland) se retiró lesionado a los 80 en la derrota 0-1 contra Liverpool. Diego Gómez (Brighton) jugó hasta los 81 en la caída 1-0 ante Aston Villa.

* Tottenham anunció ayer la salida del entrenador danés Thomas Frank, apenas ocho meses después de tomar las riendas del equipo que marcha 16° en la Premier, pero logró el pasaje directo a los octavos de final de la Champions.

Resultados y goleadores:

* Aston Villa 1-Brighton 0. Gol: 86’ Jack Hinshelwood, en contra (AV). Ast: 39.495.

* Crystal Palace 2-Burnley 3. Goles: 17’, 33’ Jørgen Strand Larsen (CP); 40’ Hannibal Mejbri, ,44’ Jaidon Anthony, 45+2’ Jefferson Lerma, en contra (B). Ast:

* Manchester City 3-Fulham 0. Goles: 24’ Antoine Semenyo, 30’ Nico O’Reilly, 39’ Erling Haaland (MC).

* Nottingham 0-Wolverhampton 0. Ast: 29.921.

* Sunderland 0-Liverpool 0. Gol: 61’ Virgil van Dijk (L). Ast:

-Martes: Tottenham 1- Newcastle 2; Everton 1- Bournemouth 2; Chelsea 2- Leeds 2; West Ham 1-Manchester United 1.

-Jueves: 17:00 Brentford -Arsenal (ESPN).

* Top 10: Arsenal 56 puntos, Manchester City 53, Aston Villa 50, Manchester United 45, Chelsea 44, Liverpool 42, Brentford 39, Everton 37, Bournemouth 37, Newcastle 36.

Milner iguala récord de partidos

James Milner, a sus 40 años, igualó este miércoles en la derrota contra el Aston Villa el récord de 653 partidos en la Premier League de Gareth Barry.

El centrocampista inglés, ahora en el Brighton & Hove Albion, salió al campo en el minuto 22 en sustitución de Carlos Baleba, que había recibido una tarjeta amarilla a los dos minutos e iba a jugar condicionado el resto del encuentro.

Si Milner juega el 21 de febrero contra el Brentford batirá el récord de Barry y tendrá un buen puñado de jornadas aún por delante para dejar su marca en lo más alto.