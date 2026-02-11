Pubill: “Empezar en casa nos va a ir bien”

“Va a ser una eliminatoria muy complicada, pero el hecho de empezar en casa creo que nos va a ir bien, con nuestra gente. Teniéndoles ahí apoyando como siempre creo que nos va a dar ese plus y estoy seguro de que lo vamos a sacar”, apuntó en declaraciones a los medios del club tras ser elegido por la afición como el ‘Jugador 5 Estrellas’ del pasado mes de enero.

Pubill se ha consolidado en el once como central. “Estoy muy a gusto, me han enseñado mucho y muy rápido y me he adaptado rápido a esa posición. Estoy muy feliz ahí, igual que en el lateral también. Estoy para ayudar donde se me necesite”, valoró.

El futbolista fichó por el Atlético el pasado verano. “Cuando vienes a un club así no te lo imaginas, sí que sueñas con ello y te lo pones como objetivo. Estoy muy feliz de cumplirlo y espero cumplirlo muchas veces más, muchos meses más y muchos años más”, dijo.