Arsenal empata y ya siente el aliento del Manchester City

Los Gunners, campeones de liga por última vez en 2004, no pudieron con el equipo de la periferia de Londres, que marcha en séptima posición.
A doce fechas para el final, el Arsenal (1º, 57 puntos) ve su colchón reducido a cuatro puntos sobre los Citizens (2º, 53 puntos) , que se habían impuesto 3-0 el miércoles al Fulham.
Aston Villa es tercero con 50 puntos.
* Brentford 1-Arsenal 1. Goles: 61’ Noni Madueke (A); 71’ Keane Lewis-Potter (B). Ast: 17.224.
* Top 10: Arsenal 57, Man. City 53, Aston Villa 50, Man. United 45, Chelsea 44, Liverpool 42, Brentford 40, Everton 37, Bournemouth 37, Newcastle 36.
Tottenham y Nottingham, sin técnicos
El Tottenham, que el martes cayó 1-2 ante Newcastle despidió a su técnico Thomas Frank por los malos resultados. Por la misma razón, Sean Dyche fue cesado ayer del Nottingham, que el miércoles igualó 0-0 con el colista Wolves. Ambos equipos están cerca de la zona de descenso.