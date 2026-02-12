Fútbol Internacional
12 de febrero de 2026 - 19:29

Arsenal empata y ya siente el aliento del Manchester City

El delantero inglés #23 del Brentford, Keane Lewis-Potter, marca el primer gol del equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Arsenal en el Gtech Community Stadium de Londres el 12 de febrero de 2026. (Foto de Glyn KIRK / AFP)
El delantero inglés #23 del Brentford, Keane Lewis-Potter, marca el primer gol del equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Arsenal en el Gtech Community Stadium de Londres el 12 de febrero de 2026. (Foto de Glyn KIRK / AFP)213344+0000 GLYN KIRK

El líder Arsenal, con una versión menos brillante de lo habitual, se dejó dos puntos este jueves en su visita al Brentford, con el que empató 1-1, y quedó a cuatro unidades de su escolta en la Premier League, el Manchester City, al completarse la 26ª jornada del campeonato.

Por ABC Color

Los Gunners, campeones de liga por última vez en 2004, no pudieron con el equipo de la periferia de Londres, que marcha en séptima posición.

A doce fechas para el final, el Arsenal (1º, 57 puntos) ve su colchón reducido a cuatro puntos sobre los Citizens (2º, 53 puntos) , que se habían impuesto 3-0 el miércoles al Fulham.

Aston Villa es tercero con 50 puntos.

* Brentford 1-Arsenal 1. Goles: 61’ Noni Madueke (A); 71’ Keane Lewis-Potter (B). Ast: 17.224.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Top 10: Arsenal 57, Man. City 53, Aston Villa 50, Man. United 45, Chelsea 44, Liverpool 42, Brentford 40, Everton 37, Bournemouth 37, Newcastle 36.

Tottenham y Nottingham, sin técnicos

El Tottenham, que el martes cayó 1-2 ante Newcastle despidió a su técnico Thomas Frank por los malos resultados. Por la misma razón, Sean Dyche fue cesado ayer del Nottingham, que el miércoles igualó 0-0 con el colista Wolves. Ambos equipos están cerca de la zona de descenso.