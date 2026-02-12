Paraguay, entre las seis mejores del Sudamericano Femenino Sub 20

En la ronda final, las chicas albirrojas buscarán alcanzar una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial FIFA Sub 20, que se jugará en setiembre en Polonia.

Paraguay, que ante las colombianas sufrieron una expulsión en el minuto 62, quedó entre las seis mejores del sudamericano luego de goleador 4-0 a Chile, perder contra Venezuela (0-2) y empatar con Uruguay (0-0) y Colombia (0-0).

En el otro encuentro por la última fecha del Grupo A, Venezuela y Chile empataron también sin goles.

Estadio: Luis Giagni (Villa Elisa). Paraguay jugó con Tamara Amarilla; Luz Cardozo, Ximena Moreno, Luz Paiva y Nayeli Torres; Kiara Florentín (70’ Erika Figueredo), Maite Mussi (58’ Yanina Sosa) y Pamela Villalba (70’ Larissa Saldívar); Diana Benítez (86’ Daniela González), Claudia Martínez y Alison Bareiro (58’ Milagros Ortiz). DT: Gustavo Roma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Expulsada: 62’ Luz Cardozo (P).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Resultados de la última fecha, fase de grupos: Paraguay 0-Colombia 0; Venezuela 0-Chile 0.

* Posiciones: Colombia 8, Venezuela 7, Paraguay 5 (clasificadas), Uruguay 4, Chile 2.

-Formato: Los 3 primeros van al hexagonal final.

Grupo B: Perú y Ecuador, por el último cupo al Hexagonal

Perú y Ecuador pugnarán este viernes en un duelo directo por el tercer cupo del Grupo B y el último para el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Brasil y Argentina, ya clasificadas, se enfrentarán para definir el primer puesto.

* Programa de última fecha (hoy): 18:00 Brasil-Argentina, en Villa Elisa; 18:00 Perú-Ecuador, en Asunción.

* Posiciones: Brasil 9 puntos, Argentina 9, Ecuador 3, Perú 3, Bolivia 0.