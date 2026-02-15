15 de febrero de 2026 - 11:40
El Brujas gana el derbi antes de recibir al Atlético (1-2)
Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El Brujas insiste en su persecución del liderato de la Liga belga, a tres puntos del Union Saint-Gilloise, tras imponerse por un apurado 1-2 en el derbi contra el Círculo Brujas, antes de recibir este miércoles al Atlético de Madrid en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones.
El equipo de Iván Leko, tras sufrir varias ocasiones de su rival, concentró sus dos goles en el inicio de la segunda parte, entre los minutos 52 y 54, por medio de Nicolo Tresoldi y Carlos Forbs. El 1-2 lo anotó en el 71 Flavio Nazinho.
El técnico del Brujas salió con casi todo su once habitual, pese a la cercanía del choque contra el Atlético.