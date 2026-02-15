El Brujas gana el derbi antes de recibir al Atlético (1-2)

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El Brujas insiste en su persecución del liderato de la Liga belga, a tres puntos del Union Saint-Gilloise, tras imponerse por un apurado 1-2 en el derbi contra el Círculo Brujas, antes de recibir este miércoles al Atlético de Madrid en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones.