El delantero argentino Schor debuta en la Segunda del fútbol español con el Ceuta

Ignacio Schor llegó a mediados de semana a Ceuta desde Argentina en su primera aventura europea y se estrenó en el estadio El Alcoraz, donde su equipo perdió por 2-0 en la vigésima sexta jornada de la competición liguera, al sustituir a los 74 minutos del partido al también extremo marfileño Kialy Koné.

El técnico del Ceuta, José Juan Romero, decidió contar con el futbolista argentino para la recta final de dicho encuentro, en la que no gozó de ninguna ocasión en los minutos que restaban del partido, y lució el dorsal número 26.

El nuevo refuerzo del club ceutí procede del Atlético Platense, equipo con el que se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025 en Argentina, y ha firmado un contrato con el Ceuta hasta junio de 2027.

Schor, de 25 años, es un extremo polivalente que puede actuar en cualquiera de los tres perfiles del ataque, según ha destacado el club ceutí, y que cuenta con una amplia trayectoria en la Primera División argentina, en la que la pasada temporada disputó 37 encuentros.

El atacante argentino había despertado el interés de varios clubes sudamericanos para disputar la Copa Libertadores, pero finalmente ha optado por jugar en España.