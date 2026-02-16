El hondureño Arriaga pide perdón por su expulsión en el derbi

Arriaga fue expulsado por ver dos amarillas casi de forma consecutiva en el minuto 90 por aplaudir al colegiado de “forma sarcástica”, según reflejó el árbitro Ortiz Arias en el acta, “en señal de disconformidad" con una de sus decisiones.

Tras el partido, el jugador del Levante se disculpó a través de su cuenta en Instagram. “No hay mucho que decir. Sólo pedirle disculpas a los compañeros, cuerpo técnico y afición que dejó todo en la cancha. Sé que hay mucho que mejorar y aprender”, escribió Arriaga.

El futbolista hondureño, que seguro que se perderá el partido del miércoles ante el Villarreal, añadió que equivocarse es “un defecto de todos” pero que pedir disculpas “es una virtud de pocos”.