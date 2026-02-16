Liverpool e Independiente Medellín apuntan a la Libertadores para cambiar la pisada

Desde las 21:30 hora local (00:30 GMT del miércoles), el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo será testigo de los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá la próxima semana en el Atanasio Gilardot de Medellín.

Liverpool afrontará el partido golpeado por la derrota que sufrió este viernes en la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo. El Negriazul cayó por 1-2 ante Defensor Sporting y, en este momento, ocupa el octavo lugar de la clasificación.

Más allá de esto, el entrenador Camilo Speranza apostaría por un once similar al jugó dicho encuentro, teniendo en cuenta que lo hizo con la mayoría de titulares.

Así, el equipo titular del Negriazul sería con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain o Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barcelo o Renzo Machado.

La plantilla también contará con los experimentados exfutbolistas de Nacional Federico Martínez, Ruben Bentancourt y Diego Zabala, aunque no tendrá a Kevin Amaro, habitualmente convocado por Marcelo Bielsa para defender a la selección uruguaya.

Del otro lado, Independiente Medellín afrontará el duelo de Libertadores en un momento en el que ocupa el decimosexto lugar del Torneo Apertura colombiano, tras haber ganado apenas un partido de los siete que jugó.

De hecho, este fin de semana igualó 1-1 en casa ante Deportivo Pereira y dejó pasar de esa forma la posibilidad de encadenar su segunda victoria consecutiva.

Para el encuentro en Uruguay, el entrenador Alejandro Restrepo podría apostar por un once con Eder Chaux; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Alexis Serna, Hayen Palacios o Halam Loboa, John Montaño, Didier Moreno, Frank Fabra o Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski y Diego Moreno o John Montaño.

De esta forma, uruguayos y colombianos jugarán su primer duelo oficial internacional de la temporada 2026, en el que buscarán una victoria para afrontar con tranquilidad la revancha.

El ganador de la serie avanzará a la tercera fase de la Copa Libertadores y allí se medirá con el ganador de la serie que disputarán el uruguayo Juventud y el paraguayo Guaraní.