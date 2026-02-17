Bastoni reconoce que exageró en la acción con Kalulu

"Quería aclarar mi versión de lo que ocurrió el sábado por la noche. Es justo dar la cara y contar cómo viví el episodio. Exageré la caída al sentir el contacto con Kalulu para intentar sacar ventaja, pero sobre todo lamento mi reacción, fea de ver pero muy humana, estaba preso por el fervor y el trance competitivo de un partido tan importante, lamento que haya sido así", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Bodo Glimt.

Bastoni, cuando vio que el colegiado expulsó a Kalulu celebró de manera airada.

Tras el duelo, llovieron críticas al arbitraje italiano y al defensa 'nerazzurro', víctima de mensajes odio en redes sociales.

"Creo que es justo dar la cara, pero mi persona y mi carrera no deben ponerse en duda, tengo más de 300 partidos como profesional. No pensaba que se iba a armar tanto revuelo. He visto mucha hipocresía y he oído decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Agradezco a quienes han comentado hablando bien, diciendo que había hecho una tontería, pero sin condenarme", añadió.

Pese a todo, aseguró que no es un episodio que personalmente le haya afectado como para no poder dar el máximo en el terreno de juego, pero que le dolió los mensajes dirigidos a su mujer e hija.

"Desde el punto de vista personal, no me ha marcado demasiado, estamos expuestos y acostumbrados a este tipo de escarnio mediático. Soy capaz de manejar la situación. Lo siento más por mi mujer y mi hija. Recibir amenazas de muerte es inaceptable, lo siento por ella y por el árbitro La Penna, que se ha encontrado en la misma situación, ellos no están acostumbrados a este tipo de situaciones", explicó.

El Juventus cargó duramente contra el colegiado Federico La Penna en el descanso, en el túnel de vestuario, y en declaraciones a televisiones después del duelo. Tanto Damien Comolli, director general del club juventino, como Giorgio Chiellini, director de estrategia, recibieron este martes una suspensión hasta el 31 de marzo y 27 de febrero, respectivamente, por su comportamiento en el intervalo.

Kalulu recbió una sanción de un partido.