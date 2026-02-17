Copa Argentina: Goleada de Aldosivi con el paraguayo Fernando Román

Román, exjugador de Olimpia y recuperado de una seria lesión, ingresó desde el arranque en el Tiburón y aportó para el triunfo de su equipo, que le permite avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Joaquín Novillo, a los 23 minutos, abrió el marcador para Aldosivi, amplió Tomás Fernández al minuto 56, tras un grueso error entre el defensor y el portero, que tuvieron un encontronazo en la salida del área y dejaron libre a Fernández para ampliar la diferencia.
Alan Alejandro Sosa puso cifras definitivas a la goleada del Tiburón frente al cuadro de Varela, al minuto 83, sentenciando el partido.
Otro encuentros programados para este martes, Tigre enfrenta a Cleypole y River a Bolívar. El próximo martes Boca Juniors mide a Gimnasia Chivilco y al día siguiente juegan San Martín con Deportivo Madryn y Godoy Cruz a Deportivo Morón.
El torneo tendrá continuidad en marzo.