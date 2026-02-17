El Atlético viaja a Brujas sin Barrios y Nico González

Son las dos únicas ausencias de la convocatoria de Diego Simeone. El centrocampista internacional español se pierde su cuarto encuentro seguido, mientras que el extremo argentino el primero, por su lesión el pasado domingo ante el Rayo Vallecano en Butarque.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.

El Atlético se ejercitará esta tarde en el escenario del partido, el estadio Jan Breydel.