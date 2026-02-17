La CBF se solidariza con Vinícius Júnior tras denuncia de nuevo episodio de racismo

Río de Janeiro, 17 feb (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció haber sido víctima de un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni en el partido con el Benfica por octavos de final de la Champions League.