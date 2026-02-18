Archivada la investigación a Totti por presunto abandono de su hija

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando la leyenda del fútbol italiano y su actual pareja Noemi Bocchi, salieron a cenar a un restaurante dejando en casa a tres menores, la hija del futbolista, de 7 años, y los dos hijos de Bocchi, de 9 y 11.

Fue la madre de la pequeña, la exmujer de Totti, Ilary Blasi, la que presentó la denuncia tras comprobar, mediante una videollamada con su hija, que no había adultos supervisando.

Desde el inicio, la Fiscalía consideró que no hubo un peligro real para los niños debido a que la niña tenía un teléfono para comunicarse en caso de emergencia; que estaba acompañada por los hijos de Bocchi, ambos mayores que ella; que ya habían sido alimentados y estaban acostados; y que había una persona avisada que, si bien no estaba en el apartamento, vivía en el mismo edificio por lo que podía ser localizada rápidamente.

Fueron estos mismos motivos los que, según los medios locales, llevaron al juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Roma a archivar las pesquisas.

