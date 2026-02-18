Gianluca Prestianni, un precoz talento argentino en el ojo del huracán, por acusación de racismo

El extremo del Benfica, de 20 años, le habría dicho “mono” a la estrella brasileña del Real Madrid el martes, en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.

¿Quién es?

Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en el seno de una familia muy futbolera en Ciudadela, una localidad en la provincia de Buenos Aires. Desde pequeño se destacó por su talento con la pelota, que lo llevó a debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el cuadro del que es hincha.

La Joyita o La Pulga, como era conocido debido a sus 1,66 metros de estatura, se convirtió entonces en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta del Fortín, campeón de la Copa Libertadores en 1994.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Real Madrid arropa a Vinícius

Horas después del incidente ocurrido en Da Luz, los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius tras marcar el único tanto del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, en la ida del “play-off” de la Liga de Campeones, el club blanco, que ha arropado en todo momento a su jugador, recaba imágenes de gestos de la grada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contacto y colaboración con UEFA, el Real Madrid está recabando imágenes de aficionados que realizaron gestos simulando un mono en la grada de Da Luz, según informan a EFE fuentes del club blanco.

Tras el incidente que detuvo el partido ocho minutos, por activarse el protocolo anti racismo después de que Vinicius avisara al colegiado francés François Letexier de que Prestianni le había insultado tras el pique desatado por la celebración del gol, el delantero del Real Madrid fue el centro de atención de la grada.