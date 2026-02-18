Fútbol Internacional
18 de febrero de 2026 - 17:20

Gianluca Prestianni, un precoz talento argentino en el ojo del huracán, por acusación de racismo

El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, se tapa la boca con la remera cuando se dirige al brasileño Vinícius Jr., en el juego del martes por Champions, donde hubo acusación de insulto racista.
Como muchas otras joyas de la inextinguible cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico con rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento el que lo tiene en boca de todos, sino una acusación de racismo contra Vinícius Jr.

Por ABC Color

El extremo del Benfica, de 20 años, le habría dicho “mono” a la estrella brasileña del Real Madrid el martes, en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.

¿Quién es?

Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en el seno de una familia muy futbolera en Ciudadela, una localidad en la provincia de Buenos Aires. Desde pequeño se destacó por su talento con la pelota, que lo llevó a debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el cuadro del que es hincha.

Una foto de Gianluca Prestianni disputando el balón a Vinicius en el partido entre el Benfica y el Real Madrid de enero era el fondo de pantalla del teléfono móvil del extremo argentino, al menos hasta hace seis días, como puede apreciarse en un vídeo del Benfica, donde aparece Prestianni con el móvil en la mano sentado junto a su compatriota Nicolás Otamendi en el avión que les llevó a Ponta Delgada en las islas Azores el 12 de febrero para jugar al día siguiente un encuentro de la liga portuguesa ante el Santa Clara. La foto que se ve de fondo de pantalla en el celular de Prestianni es la misma que el argentino publicó hace dos semanas en Instagram, donde se le ve con el balón, perseguido por el internacional brasileño, durante el partido del 28 de enero en el Estádio da Luz en la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, que ganó el Benfica por 4-2.
La Joyita o La Pulga, como era conocido debido a sus 1,66 metros de estatura, se convirtió entonces en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta del Fortín, campeón de la Copa Libertadores en 1994.

Real Madrid arropa a Vinícius

Horas después del incidente ocurrido en Da Luz, los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius tras marcar el único tanto del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, en la ida del “play-off” de la Liga de Campeones, el club blanco, que ha arropado en todo momento a su jugador, recaba imágenes de gestos de la grada.

El basrileño Vinicius Junior, tras anotar su gol para el Real Madrid, fue a celebrar ante los hinchas del Benfica, lo que desató la reacción de los jugadores del Benfica.
En contacto y colaboración con UEFA, el Real Madrid está recabando imágenes de aficionados que realizaron gestos simulando un mono en la grada de Da Luz, según informan a EFE fuentes del club blanco.

Tras el incidente que detuvo el partido ocho minutos, por activarse el protocolo anti racismo después de que Vinicius avisara al colegiado francés François Letexier de que Prestianni le había insultado tras el pique desatado por la celebración del gol, el delantero del Real Madrid fue el centro de atención de la grada.