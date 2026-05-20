Presidente del IPS dijo que en el hospital de Concepción hay muchas falencias

En la mañana de este miércoles, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvo una reunión con los responsables del hospital regional del IPS en Concepción, para conocer el funcionamiento del centro asistencial. También aprovechó la oportunidad para recorrer el nosocomio ubicado en pleno centro de la capital del primer departamento.

Durante su recorrido, una asegurada filmó el momento en que estaba acercándose el doctor Isaías Fretes y en un momento dado le dijo que existe faltante de medicamentos en la farmacia del IPS en Concepción.

Por su parte, el médico le contestó que hace un mes está al frente de la previsional y que en poco tiempo se tendrá la farmacia con los medicamentos requeridos por los asegurados.

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Existen muchas falencias en Concepción

En una entrevista brindada en la ciudad de Horqueta, donde se está construyendo un parque de la salud del IPS, el titular del IPS, aseguró que existen muchas falencias en Concepción. Agregó que le es imposible resolver todo, como por ejemplo la falta de anestesistas, porque el país produce muy pocos especialistas en esa área.

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Finalmente, expresó que ha iniciado las gestiones para poder paliar algunas de las falencias que se tienen en el hospital regional del IPS en Concepción.