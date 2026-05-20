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20 de mayo de 2026 a la - 22:28

Presidente del IPS dijo que en el hospital de Concepción hay muchas falencias

Isaías Fretes gesticulando frente a un grupo diverso en un evento al aire libre, decorado en rojo y azul.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, visitó el hospital regional de la previsional en Concepción.Aldo Rojas

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, visitó este miércoles el hospital regional de la previsional en Concepción, donde escuchó el reclamo de una asegurada que le informó sobre la escasez de medicamentos. Según expresó que el centro asistencial tiene muchas falencias, aseguró que inició las gestiones para paliar algunos inconvenientes.

Por Aldo Rojas

En la mañana de este miércoles, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvo una reunión con los responsables del hospital regional del IPS en Concepción, para conocer el funcionamiento del centro asistencial. También aprovechó la oportunidad para recorrer el nosocomio ubicado en pleno centro de la capital del primer departamento.

Durante su recorrido, una asegurada filmó el momento en que estaba acercándose el doctor Isaías Fretes y en un momento dado le dijo que existe faltante de medicamentos en la farmacia del IPS en Concepción.

Por su parte, el médico le contestó que hace un mes está al frente de la previsional y que en poco tiempo se tendrá la farmacia con los medicamentos requeridos por los asegurados.

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Existen muchas falencias en Concepción

En una entrevista brindada en la ciudad de Horqueta, donde se está construyendo un parque de la salud del IPS, el titular del IPS, aseguró que existen muchas falencias en Concepción. Agregó que le es imposible resolver todo, como por ejemplo la falta de anestesistas, porque el país produce muy pocos especialistas en esa área.

Santiago Peña en camisa verde claro señala un plano, mientras Isaías Ricardo Fretes observa atentamente en un ambiente colaborativo.
El Dr. Isaías Fretes, con brazos cruzados, observa la indicación que realiza el diputado Arturo Urbieta. También mira el presidente de la República Santiago Peña y otros participantes .

Finalmente, expresó que ha iniciado las gestiones para poder paliar algunas de las falencias que se tienen en el hospital regional del IPS en Concepción.