Dirigentes de la CBF y de los clubes hablarán con Javier Tebas sobre la gestión del fútbol

La reunión se celebrará en la sede de la CBF, en Río de Janeiro, estará encabezada por el presidente de la entidad, Samir Xaud, y reunirá a representantes de los 40 clubes de primera y segunda división de Brasil, así como a directivos de las federaciones regionales del país.

En la agenda de debate figuran asuntos como los modelos de gobierno del fútbol, las normas de juego limpio financiero y la profesionalización del arbitraje, entre otros asuntos, según un comunicado del ente rector del fútbol en Brasil.

La CBF recordó que, antes de esta reunión con Tebas, ha promovido visitas técnicas a España, Inglaterra y Alemania para que los directivos brasileños del fútbol pudieran mantener reuniones con instituciones deportivas, ejecutivos de clubes y empresas de renombre de esos tres países.

Xaud, quien asumió la dirección de la CBF el año pasado, está intentando promover una serie de reformas para mejorar el nivel de los torneos de fútbol y para contribuir al aumento de la recaudación de los clubes.

Estas reformas se han impulsado en momentos en los que la mayoría de los clubes profesionales de Brasil se está organizando con el objetivo de crear una liga, para arrebatarle a la CBF la organización del Campeonato Brasileño.

No obstante, los clubes están divididos en dos grandes grupos, que divergen en su visión de cómo se deberían dividir los ingresos generados por la liga y por las transmisiones de televisión.