El argentino Lautaro, baja seria e indefinida para el Inter

Lautaro tuvo que ser sustituido en el minuto 61 del partido por una lesión en uno de sus gemelos y se marchó directamente al vestuario.

La alarma la dio el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter, tras el duelo: "Lautaro se ha lesionado, bastante", dijo a Primer Video.

"El viernes se harán exámenes y veremos. Pero estará fuera por bastante tiempo. Se ha hecho daño. Tenemos que entender el tipo de lesión muscular", añadió más tarde en rueda de prensa.

Lautaro no estará, por tanto, para el decisivo partido de vuelta, en el que el Inter necesita remontar el 3-1 encajado para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea.

