Isak volverá en abril

Isak, que le costó al Liverpool 150 millones de euros en el pasado mercado veraniego, tuvo que pasar por el quirófano para operarse de la lesión en el tobillo que se hizo cuando chocó con Micky Van de Ven al marcarle un gol al Tottenham Hotspur en diciembre.

El sueco ha dado un paso adelante en su recuperación y ha empezado a pisar césped, pero no se espera que esté listo para jugar hasta finales de marzo o principios de abril.

"Es bueno que esté de vuelta en el campo. Aún queda trabajo por hacer, pero ahora está en las etapas finales de la recuperación. Cuando tienes que estar en el gimnasio y no en el campo, no es la mejor parte del proceso. El siguiente paso es incluir tocar el balón con el trabajo, y luego comenzar a ejercitarse con el grupo. Lleva su tiempo estar listo para jugar".

"Volverá alrededor de ese período, finales de marzo, principios de abril", aclaró el técnico holandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a ser el mayor traspaso del pasado mercado veraniego, Isak aún no ha cumplido con las expectativas depositadas en él cuando se pagaron 150 millones al Newcastle United.

Esta temporada ha disputado 16 partidos y marcado tres goles, pero le excusa que no pudo llegar en plenas condiciones a principios de curso porque no pudo hacer pretemporada con el Newcastle al estar apartado forzando su traspaso al Liverpool.