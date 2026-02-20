Filipe Luís aclara que no pretendía relativizar el racismo contra Vinícius

Filipe Luís recalcó que el racismo es "una conducta inaceptable, que debe combatirse y castigarse con firmeza", en un comunicado divulgado tras haber recibido críticas en Brasil por las declaraciones que el entrenador brasileño dio la noche del jueves, en las que se refirió al suceso como "un caso aislado".

"Reconozco que mis palabras, dada la extrema sensibilidad del tema, pueden haber dado lugar a diferentes interpretaciones. Por eso, considero fundamental reforzar públicamente mi postura, que siempre ha sido innegociable: el racismo es un delito en Brasil y debería ser tratado con el mismo rigor en todos los países", escribió Filipe Luís.

El preparador del Flamengo también arropó a Vinícius Júnior, manifestándole su "total apoyo" al delantero brasileño, que se formó en las filas del Flamengo.

Vinícius denunció que el atacante argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, le llamó "mono" en la ida de la eliminatoria para acceder a octavos de la Liga de Campeones de Europa.

Preguntado al respecto, tras el partido de ida de la Supercopa Sudamericana, disputado contra el Lanús en Argentina, Filipe Luís minimizó el incidente y aseguró que a él siempre le han tratado "bien" en Argentina en sus visitas como jugador y entrenador.

"Sobre Vinícius, sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido. Siempre de visitante, pero solo tengo buenas palabras para Argentina. Y un caso aislado de estos no influye en nada sobre lo que pienso de este país, que es tan lindo", expresó.