Ratcliffe no será sancionado por sus comentarios sobre la inmigración

El multimillonario británico, que posee casi un tercio de la propiedad del United gracias a su empresa INEOS, afirmó en una entrevista con "Sky" que el Reino Unido está siendo colonizado por inmigrantes.

"El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", añadió, un dato que no es cierto ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

La FA consideró abrir una investigación contra Ratcliffe, en caso de que estos comentarios se considerasen discriminatorios y pudieran atentar contra el juego, pero ha decidido no sancionarle ni tomar ninguna otra acción contra él.

Los comentarios de Ratcliffe recibieron el rechazo de buena parte de la sociedad británica, incluyendo el primer ministro, Keir Starmer, varios grupos de aficionados del Manchester United y el propio club, que se desmarcó de las declaraciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El multimillonario pidió disculpas la semana pasada: "Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía".