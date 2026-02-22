1-0. El Crystal Palace sentencia al Wolverhampton

Los de Oliver Glasner, pitado por su afición, que pidió su cese por los malos resultados, se alejan de los puestos de descenso, de los que les separan diez puntos

Los visitantes se pudieron adelantar al filo del descanso, pero Dean Henderson estuvo acertado y paró el penalti lanzado por Emmanuel Arokodare.

Antes, a la media hora de juego, el español Yeremy Pino estrelló el balón en un poste y Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton, se topó con Henderson.

El equipo londinense, en superioridad numérica desde el minuto 66 por una dudosa segunda amarilla a Ladislav Krejci por desplazar el balón, consiguió la victoria después de que Guessand definiera a la perfección tras un pase filtrado de Tyrick Mitchell.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende a la decimotercera posición, mientras que los 'Wolves' se mantienen colistas y necesitan un milagro para mantener la categoría.