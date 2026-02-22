Del casco ucraniano a la infidelidad confesada: más allá del deporte en Milán Cortina

Estos Juegos Olímpicos de Invierno de las grandes distancias, con 22.000 kilómetros cuadrados de territorio y hasta seis villas diferentes, históricos al ser los primeros de con dos pebeteros, acabaron siendo también una cita viral, con largo recorrido en redes sociales por la cantidad de episodios curiosos o polémicos que se vivieron en 19 días.

La parte más política la protagonizaron Estados Unidos y los deportistas ucranianos. Ciudadanos italianos se manifestaron por la presencia durante los Juegos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pese a que el Gobierno de Italia matizó que serían solo analistas y no agentes.

Aunque seguro que el caso más sonado de todos los Juegos de Invierno 2026 fue el de la prohibición por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) del casco del atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, al mostrar fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país. Hubo otros dos casos ucranianos vetados por la organización.

Heraskevych se negó a participar sin su casco y el COI acabó por descalificarle, amparándose en la neutralidad del espacio olímpico. La zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI, se reunió personalmente con el deportista en busca de una solución -se le permitió usarlo en todo momento menos en competición-, pero el ucraniano se negó a competir sin el caso.

La descalificación del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev. Volodómir Zelenski, presidente ucraniano, concedió al atleta la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".

Lejos ya de la política, el momento más surrealista de los Juegos lo protagonizó el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid. Se colgó el bronce en la prueba de 20km y después de subir al podio confesó a una cámara que había sido infiel a su pareja. El mensaje, claro, llegó a esa persona, que no perdonó el desliz.

Para compensarlo, el amor se abrió paso también entre bambalinas. La patinadora de velocidad neerlandesa Marijke Groenewoud ganó el oro, se subió al podio y cuando fue a celebrarlo con su novio, éste hincó la rodilla delante de todo el mundo. La campeona dio el sí quiero.

Felicidad que también exhibió la patinadora de velocidad Francesca Lollobrigida cuando se colgó el oro y marcó récord olímpico en los 3.000 metros. Salió corriendo a por su hijo Tommaso, al que tuvo en mitad del ciclo olímpico, dejando otra de las imágenes más bonitas del evento; como también lo fue la de la recepción en línea de meta de la mexicana, primera en la historia de su país en el esquí de fondo, aclamada por las medallistas a su llegada a la línea de meta 11 minutos después.

Y quizá alivio fue lo que sintió la patinadora artística canadiense Madeline Schizas cuando su profesor de universidad le permitió entregar una de sus tareas más tarde del plazo establecido. Schizas descubrió el día de su debut que tenía que entregar un trabajo académico. Escribió a su profesor, adjuntó fotos de su participación olímpica y consiguió una prórroga que seguro le permitió competir con algo de tranquilidad.

Más curiosa fue la imagen durante la ronda de clasificación en el esprint por equipos femenino de esquí de fondo. Porque, de la nada, apareció lo que en un primer momento pudo parecer un lobo para el desconcierto de muchos. Era en realidad un perro lobo checoslovaco que se alejó de su dueña, una exesquiadora. El can, como si fuese otro competidor, cruzó incluso la línea de meta.

Muchas críticas se llevó la francesa Julia Simon, campeona olímpica de biatlón individual de 15km femenino. "Sólo deseo que me dejen en paz", llegó a decir tras un día en el foco. ¿El motivo? Llegó a la gran cita arrastrando una condena por haber estafado unos 2.000 euros a dos componentes de la selección francesa en esta disciplina.

Sorprendente fue el comunicado que emitió el Comité Olímpico Finlandés con la expulsión de su entrenador de saltos de esquí, Igor Medved, por infringir las normas de conducta al beber alcohol durante la concentración.

Dos deportistas se erigieron como las dominadoras de las redes sociales. La patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam fue una de ellas. Oro en los 1.000 metros y plata en los 500 revolucionó la disciplina con su historia. Más de 6 millones de seguidores en Instagram, llegó a la Villa Olímpica en jet-privado y se va a casar con el creador de contenido y boxeador Jake Paul.

La otra fue la italiana Stefania Constantini, jugadora de curling, que, con el bronce en mixto doble, pasó de 60.000 seguidores a casi 300.000 en Instagram por su manera de comandar al combinado 'azzurro'.

Ambas lucieron sus medallas durante la competición. Las preseas, siempre motivo de discusión en cada cita olímpica, no fallaron a la convocatoria con la polémica. Varios vieron cómo se descolgaba del cordón principal debido a la debilidad del enganche.

Diecinueve días en el hielo y la nieve dieron para mucho. Milán Cortina 2026 dejó momentos tremendos en competición como fuera de ella. Anécdotas, polémicas y curiosidades que ya son parte de la historia olímpica.