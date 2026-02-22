El Jimbee inicia los cuartos de la Copa de Europea en Kazajistán "con una espina clavada"

"Será un partido difícil en un pabellón lleno, pero iremos con confianza y ganas de darlo todo (...) Nos estaremos jugando el pase a la pelea por el título y daremos el 100 % para traer la eliminatoria a Cartagena lo más encarrilada posible", añadió.

Tras ganar por 7-2 al Movistar Inter en los cuartos de la Copa del Rey. cree que llegarán "con mucha más seguridad y vivos en todas las competiciones".

"Vengo con mucha confianza y en un gran estado de forma. El título con España en el Europeo, que nos hizo estar muy contentos, ya pasó y estamos centrados en el club. Vienen fechas muy importantes para nosotros e intentaré ayudar al equipo", añadió.

Según el ala cierre blanqueño, "ellos jugarán con seis al tener una afición que alentará muchísimo. Son fuertes, se posicionan bien en defensa y no harán ningún regalo. El que más consistente y certero esté se llevará el encuentro, pero no espero uno de muchos goles. Es una eliminatoria a ida y vuelta y no creo que nadie arriesgue demasiado en el primer partido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El frío influirá, pero vamos muy bien recomendados y no tendremos queja, como tampoco por el largo vuelo, porque lo tomamos con tiempo", comentó.

Para este choque es baja el ala Renato Lopes, lesionado, y el cierre Jesús Izquierdo y otro ala como Gon Castejón, con molestias, "tienen difícil jugar", según su entrenador, Duda.