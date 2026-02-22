Fútbol Internacional
22 de febrero de 2026 - 10:20

El Jimbee inicia los cuartos de la Copa de Europea en Kazajistán "con una espina clavada"

Cartagena, 22 feb (EFE).- El Jimbee Cartagena disputa este lunes la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol sala en la cancha del Kairat Almaty kazajo con "una espina clavada" con el rival, según Miguel Ángel Mellado, uno de los capitanes meloneros, quien tiene muy presente lo ocurrido en 2025 cuando cayeron ante ese club por 3-2 en semifinales.

Por EFE

"Será un partido difícil en un pabellón lleno, pero iremos con confianza y ganas de darlo todo (...) Nos estaremos jugando el pase a la pelea por el título y daremos el 100 % para traer la eliminatoria a Cartagena lo más encarrilada posible", añadió.

Tras ganar por 7-2 al Movistar Inter en los cuartos de la Copa del Rey. cree que llegarán "con mucha más seguridad y vivos en todas las competiciones".

"Vengo con mucha confianza y en un gran estado de forma. El título con España en el Europeo, que nos hizo estar muy contentos, ya pasó y estamos centrados en el club. Vienen fechas muy importantes para nosotros e intentaré ayudar al equipo", añadió.

Según el ala cierre blanqueño, "ellos jugarán con seis al tener una afición que alentará muchísimo. Son fuertes, se posicionan bien en defensa y no harán ningún regalo. El que más consistente y certero esté se llevará el encuentro, pero no espero uno de muchos goles. Es una eliminatoria a ida y vuelta y no creo que nadie arriesgue demasiado en el primer partido".

"El frío influirá, pero vamos muy bien recomendados y no tendremos queja, como tampoco por el largo vuelo, porque lo tomamos con tiempo", comentó.

Para este choque es baja el ala Renato Lopes, lesionado, y el cierre Jesús Izquierdo y otro ala como Gon Castejón, con molestias, "tienen difícil jugar", según su entrenador, Duda.