El argentino Guido Rodríguez vuelve a ser titular más de dos meses después

En la primera parte de la presente temporada en la que el centrocampista ha militado en el equipo inglés, Rodríguez tan solo fue titular en una ocasión en la Premier League. Fue el 7 de diciembre de 2025 en el partido contra el Brighton que terminó 1-1. En total, jugó 177 minutos repartidos en seis partidos en la liga inglesa.

Después de jugar en los minutos finales en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, 18 minutos ante el Real Madrid y 32 ante el Levante, Rodríguez jugó 88 minutos en Vila-real en un partido en el que afirmó que tuvo buenas sensaciones.

“Contento de poder jugar desde el arranque, de poder sumar más minutos. Me he sentido bien trabajando para el equipo y esto va a ir cada vez a más, todos vamos a estar mejor y las cosas van a ir bien”, dijo en declaraciones al club el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y dos veces de la Copa América.

Rodríguez, de 31 años, salió de inicio para acompañar en el centro del campo al suizo Filip Ugrinic y fue sustituido en el minuto 88 por el portugués André Almeida. Según los datos de Sofascore, el argentino tuvo un 88 % de precisión en el pase, ganó 7 de 12 duelos en el suelo y completó un 87 % de los pases en el tercio final.

El partido acabó con derrota valencianista por 2-1, un resultado que el argentino reconoció que les enfada. “Lo intentamos hasta el final, estuvimos en el segundo tiempo sobre todo más encima buscando el empate, pero no se pudo dar. Nos molesta, nos quedamos con sensaciones de un poco más”, explicó.

“Queda la bronca de no habernos llevado, por lo menos, un punto. Hubiera sido lo justo, pero los resultados son los que son. Hay que trabajar y corregir los detalles”, agregó Rodríguez, que aseguró que está “convencido” de que el Valencia saldrá de la complicada situación en la que se encuentra en LaLiga, a tan solo dos puntos del descenso.

El pivote nacido en Sáenz Peña llegó al Valencia con un contrato que le une a la entidad blanquinegra hasta el final de temporada, si bien en su presentación dijo que habría firmado por más de seis meses, pero agregó que "hay tiempo para todo”.