El Moquegua lograr su primera victoria y deja el fondo de la tabla en Perú

El equipo sureño se quedó con el triunfo con una anotación conquistada a los 57 minutos de juego por el delantero peruano Kevin Ruiz con un espectacular remate de 'chalaca' (chilena).

Con el resultado, el Moquegua alcanzó sus primeros tres puntos y dejó en el fondo de la tabla al Atlético Grau, que tiene un punto, cuando se han jugado cuatro jornadas del Apertura.

Al término de la fecha, el Alianza Lima alcanzó, con 10 puntos, al UTC en el liderato, tras vencer por 1-0 al Sport Boys, mientras que su rival en la punta rescató un empate de 2-2 con el ADT durante la cuarta jornada de la competencia.

La victoria de Alianza se vio favorecida con el empate del UTC en su visita al ADT, mientras que Melgar sufrió su primera derrota del año, al caer por 3-1 frente al FC Cajamarca, con lo que bajó a la tercera posición, con 9 unidades, una más que Universitario de Deportes, el vigente campeón nacional, que empató 2-2 con Sporting Cristal.