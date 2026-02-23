23 de febrero de 2026 - 15:35
Ivan Leko: “Ordóñez es un gran jugador, tiene todo para triunfar en el fútbol”
Madrid, 23 feb (EFE).- Ivan Leko, entrenador del Brujas, destacó este lunes que el central ecuatoriano Joel Ordóñez, defensa de su equipo, es “un gran jugador” y “tiene todo para triunfar en el mundo del fútbol”, antes de enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.
“Para mí, es un gran jugador. Ya ha demostrado su calidad en la Liga de Campeones y en la Liga belga. Es muy joven todavía, tiene talento y tiene todo para triunfar en el mundo del fútbol”, señaló el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano.