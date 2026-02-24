El hispanobrasileño Duda: El Kairat nos complicará la vida y necesitamos de nuestra gente

"Ellos son un excelente equipo y nos complicarán la vida, por lo que necesitaremos de nuestra gente para llegar a la Final a Cuatro", afirmó el entrenador melonero, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", pensando en lo que tendrán dentro de diez días.

El técnico hispanobrasileño extrajo conclusiones positivas de lo hecho en el pabellón Baluan Sholak Arena de Almaty, pero que están lejos de ser definitivas. "Es un muy buen resultado el que nos llevamos para Cartagena pero ni mucho menos decisivo. Es importante haber ganado a domicilio pero ellos demostraron que son un excelente equipo y nos complicarán la vida en la vuelta y necesitaremos de nuestra gente", apuntó.

"Es un margen de un gol el que tenemos, pero, si perdemos por dos en casa, estaremos fuera. Ahora hay que pensar en el partido ante el Jaén Paraíso Interior -será el sábado a las 13:00 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena-, que también es importante en la Liga y ya la próxima semana prepararnos para volver a la Champions", añadió.

Con respecto al rival, destacó que "tiene muchos recursos ofensivos" y sobre el resultado también comentó que su equipo hizo "un gran partido estando concentrados y siendo fuertes" y adaptándose "al listón arbitral que hay en Europa". "El Kairat falló ocasiones claras cuando íbamos ya 1-2, pero también nosotros para haber ampliado el marcador en un partido con una primera parte más cerrada y la segunda ya más abierta", detalló.

Una de las cuestiones que más destacó el de Florianópolis es el aprendizaje de lo ocurrido el pasado año en las semifinales de la Liga de Campeones, precisamente contra el mismo oponente en la Final a Cuatro celebrada en la ciudad francesa de Le Mans. Entonces se impusieron los kazajos por 3-2.

"Se ve otro aire y el equipo sabe interpretar bien las acciones. Vamos mejorando en ese sentido", afirmó Duda, quien va paso a paso sabiendo que el próximo a dar en el ámbito internacional trae consigo la posibilidad de acceder a la Final a Cuatro que se celebrará en mayo en la ciudad italiana de Pesaro.

Para ello habrá que ganar o empatar contra el vigente subcampeón del torneo y dos veces ganador del mismo.