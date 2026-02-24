El PAOK no recupera a ninguno de los lesionados para el duelo de Balaídos

De este modo, el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Tyson y el portero checo Jiří Pavlenka no podrán reaparecer en Balaídos, donde Lucescu tampoco contará con el serbio Andrija Živković, que cumplirá ciclo de tarjetas.
La expedición del PAOK viajará esta tarde a Vigo, donde mañana tiene previsto, a partir de las 19:00 horas (CET), realizar un último entrenamiento en Balaídos.