24 de febrero de 2026 - 11:30

El PAOK no recupera a ninguno de los lesionados para el duelo de Balaídos

Vigo, 24 feb (EFE).- El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, facilitó este martes la lista de convocados para el partido del próximo jueves contra el Celta en Balaídos, a la que regresa Georgios Giakoumakis, que no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción, y en la que no está ninguno de los jugadores que ya se perdieron la ida por lesión.

Por EFE

De este modo, el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Tyson y el portero checo Jiří Pavlenka no podrán reaparecer en Balaídos, donde Lucescu tampoco contará con el serbio Andrija Živković, que cumplirá ciclo de tarjetas.

La expedición del PAOK viajará esta tarde a Vigo, donde mañana tiene previsto, a partir de las 19:00 horas (CET), realizar un último entrenamiento en Balaídos.