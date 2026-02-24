El PAOK no recupera a ninguno de los lesionados para el duelo de Balaídos

Vigo, 24 feb (EFE).- El rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, facilitó este martes la lista de convocados para el partido del próximo jueves contra el Celta en Balaídos, a la que regresa Georgios Giakoumakis, que no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción, y en la que no está ninguno de los jugadores que ya se perdieron la ida por lesión.