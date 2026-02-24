Javier Aguirre ratifica que partido de México ante Portugal en marzo no está en duda

"No me genera incertidumbre. Es normal que ellos estén en su derecho de evaluar las circunstancias, pero yo contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos", afirmó el estratega.

Aguirre se refirió al comunicado que emitió más temprano la Federación Portuguesa de Fútbol en el que mencionó que sigue de cerca la situación del país luego de la violencia que se desató el pasado domingo, después del operativo que acabó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco (al occidente del país).

"La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la selección nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, encuentro de preparación para el Mundial de 2026", escribió la institución.

"La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", concluyó la FPF en su comunicado.

Horas después, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aclaró en sus redes sociales que no hay modificaciones previstas para dicho compromiso.

"La Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios", fue el mensaje de la FMF.

En la conferencia de prensa previa al partido amistoso que este miércoles México sostendrá ante Islandia en el estadio La Corregidora de Querétaro, Aguirre habló del sentimiento de su equipo respecto a la situación que se vive en la nación.

"No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo y eso es lo que a mí me corresponde. Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros", concluyó 'el Vasco'.