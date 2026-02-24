Javier Tebas proyecta al fútbol brasileño entre las tres mejores ligas del mundo

El ejecutivo español expuso la crisis que sufrió La Liga de su país hace 12 años, cuando fue invitado a presidir la institución, con deudas de mil millones de dólares, atrasos en el pago de los salarios a los jugadores y 32 clubes en recuperación judicial, según la nota divulgada por la CBF.

Según Tebas, el paso fundamental para revertir esa situación fue la implementación de las normas de juego limpio financiero, una herramienta que también considera vital para el éxito brasileño.

"La historia nos muestra que la tendencia es que cuanto más se recauda, más se gasta, y que si no se controla la llegada de capital financiero, habrá inflación. El principio básico del 'fair play' financiero es que se gaste de forma compatible con lo que se recauda y, con ello, en un nivel sostenible, es más fácil dirigir los recursos para que el producto mejore”, expresó.

Ante dirigentes de la CBF y representantes de los cuarenta clubes de primera y segunda división de Brasil, Tebas detalló los activos naturales del país suramericano, como sus 213 millones de habitantes, su "pasión por el fútbol" y "marcas de clubes muy importantes".

Asimismo, el dirigente español mostró su respaldo a la actual administración de la CBF, encabezada por Samir Xaud desde mayo del año pasado, la cual calificó de "profesional" y "con objetivos definidos de hacia dónde quiere ir".

"Tenemos la ventaja de ser un país con casi cuatro veces más habitantes que España, y estamos buscando las buenas experiencias que ha adquirido el fútbol europeo, adaptándolas a nuestra realidad", afirmó Xaud.

Además de su encuentro con el dirigente español, la CBF promovió visitas técnicas a España, Inglaterra y Alemania para que los directivos brasileños mantuvieran reuniones con instituciones deportivas, ejecutivos de clubes y empresas de renombre de esos tres países.