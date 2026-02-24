Fútbol Internacional
Sorloth, Julián, Cardoso y Baena, en el once; Lookman y Griezmann suplentes

Madrid, 24 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta de inicio con Alexander Sorloth y Julián Alvarez en la delantera, mantiene en la titularidad a Álex Baena y reúne en el medio centro a Johnny Cardoso y Koke Resurrección para el partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Brujas en el estadio Metropolitano.

Por EFE

El equipo rojiblanco sale de inicio con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloh, en la delantera, con Ademola Lookman y Antoine Griezmann de inicio como suplentes.

En el Brujas, Ivan Leko, su técnico, alinea en el Metropolitano a Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic; Carlos Forbs, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Christos Tziolis; y Nicolo Tresoldi.