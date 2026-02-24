Sorloth, Julián, Cardoso y Baena, en el once; Lookman y Griezmann suplentes

El equipo rojiblanco sale de inicio con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloh, en la delantera, con Ademola Lookman y Antoine Griezmann de inicio como suplentes.
En el Brujas, Ivan Leko, su técnico, alinea en el Metropolitano a Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic; Carlos Forbs, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Christos Tziolis; y Nicolo Tresoldi.