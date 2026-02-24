Sorloth, Julián, Cardoso y Baena, en el once; Lookman y Griezmann suplentes

Madrid, 24 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta de inicio con Alexander Sorloth y Julián Alvarez en la delantera, mantiene en la titularidad a Álex Baena y reúne en el medio centro a Johnny Cardoso y Koke Resurrección para el partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Brujas en el estadio Metropolitano.