0-0. Cristal jugará con Carabobo tras acabar por penaltis con el sueño del 2 de Mayo

Tras un partido disputado a toda máquina, que sin embargo terminó 0-0, los celestes se impusieron por la vía de la pena máxima con anotaciones de Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzáles, el argentino Juan Cruz González y el brasileño Cristiano.

La tensión se mantuvo a tope entre los locales cuando el portero Martínez atajó el disparo del hispano-peruano Cristian Benavente, pero luego el portero nacional Enríquez logró parar el disparo del paraguayo Cáceres y, a pesar de la efectividad que mostraron Romero, Colman, Ruiz Díaz y Ayala desde los doce pasos, Coronel envió su disparo por arriba de la portería.

El encuentro de ida, jugado la semana pasada en la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, terminó con empate a dos goles.

El 2 de Mayo, que en la primera fase del torneo eliminó al también peruano Alianza Lima, saltó sin complejos a la cancha del estadio 'Miguel Grau', del puerto limeño del Callao, y sorprendió al adelantar filas durante los primeros minutos de juego, cuando incluso tuvo un remate peligroso de Diego Acosta que el defensa Rafael Lutiger cortó a tiempo.

Sin embargo, hacia los 10 minutos el Sporting logró tomar el control de balón gracias al buen juego de Yotún y Távara, y comenzó a buscar las arremetidas ofensivas del brasileño Vizeu y del argentino Santiago González.

Se sucedieron, a partir de entonces, disparos a portería de Vizeu, González, y los también atacantes Catriel Cabellos, Leandro Sosa e Irven Ávila, que no lograron efectividad por la mala definición de los delanteros o la intervención siempre oportuna del portero Ángel Martínez.

En el cierre del primer tiempo, González no logró resolver un mano a mano frente al portero paraguayo, quien mostró sus buenos reflejos para desviar el balón con la punta de los dedos.

El inicio de la segunda mitad replicó las acciones, con un Sporting dueño del balón y un 2 de Mayo bien parado en el fondo y listo para lanzar contragolpes que, poco a poco, generaron mayores sensaciones de riesgo sobre la portería local.

Cuando se jugaban 63 minutos un remate colocado de González pasó desviado a un lado del palo izquierdo defendido por Martínez mientras que el 2 de Mayo tuvo su opción más clara a los 75, con un tiro libre de Braian Ayala que reventó el travesaño defendido por Diego Enríquez.

Tras otra opción clarísima de Yotún que salió desviada por centímetros, el juego se hizo trabado y de mucho choque, hasta que el árbitro uruguayo Andrés Matonte decretó el final del tiempo reglamentario y la resolución mediante la serie por penaltis.

El Sporting Cristal se encontrará ahora con el Carabobo, luego de que el equipo venezolano venciera este martes a domicilio por 1-2 al chileno Huachipato.