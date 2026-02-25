El argentino Fernando Batista cerca de ser el nuevo seleccionador de Costa Rica

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, declaró este miércoles a los periodistas que el Comité Ejecutivo sostuvo una reunión en la que escogió al nuevo entrenador, pero que no anunciará su nombre hasta que se firme el contrato respectivo, lo que podría ocurrir la próxima semana.

"Se escogió un entrenador que reúne todos los requisitos que estábamos buscando y creo que la elección es la mejor", afirmó Maroto sin anunciar el nombre del nuevo seleccionador.

Los medios deportivos costarricenses aseguran que el elegido es el argentino Fernando Batista, quien viene de dirigir a Venezuela entre 2023 y 2025.

En la terna final de candidatos para el puesto estuvieron el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Batista.

Maroto confirmó que la Federación buscó referencias de los entrenadores y una de las fuentes fue el seleccionador de Paraguay y exseleccionador de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, quien conoce de cerca a Batista.

El presidente de la FCRF dijo que las hojas de vida fueron objeto de un "análisis profundo" por parte del director deportivo de la entidad, Ronald González, quien además se entrevistó con los candidatos.

González presentó este miércoles un informe y el Comité Ejecutivo realizó una votación para definir al entrenador.

El nuevo seleccionador comenzará su proceso con los partidos amistosos ante Jordania e Irán que se jugarán en la ciudad de Aman el 27 y 31 de marzo próximo, respectivamente.

El otro partido amistoso que tiene pactado Costa Rica es el del próximo 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

Costa Rica se quedó sin seleccionador en noviembre pasado cuando la FCRF no renovó el contrato del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tras no clasificar a los Ticos al Mundial de 2026.