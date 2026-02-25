Guaraní y Juventud definen su futuro en la Libertadores en un duelo decisivo

Este encuentro de vuelta por la segunda fase de la Liberadores, que no admite margen de error, se jugará en el mítico estadio Defensores del Chaco desde las 19.00 hora local (22.00 GMT).

Guaraní llega respaldado por la experiencia de una veintena de participaciones en el torneo continental, pero con la presión de marcar goles después del debut con empate en su visita a Juventud, pese a que mostró un sólido desempeño.

El conjunto 'aborigen' buscará sacudirse la irregularidad que mantiene en el Torneo Apertura paraguayo, en el que ocupa la séptima casilla al encadenar dos victorias, dos empates y dos derrotas, la última por 3-2 ante Sportivo Luqueño.

El técnico de Guaraní, el argentino Víctor Bernay, está obligado a reforzar la ofensiva y para ello cuenta con el goleador histórico Fernando Fernández, los atacantes Richard Torales, Derlis Rodríguez, y el mediocampista Matías López, entre otros.

Los paraguayos no pueden bajar la guardia ante un Juventud de las Piedras que querrá seguir haciendo historia en la Libertadores, después de que eliminó de la competencia en una fase previa a la Universidad Católica de Ecuador.

El equipo que comanda el argentino Sebastián Ariel Méndez tiene como sus principales figuras a Martín Cáceres, Juan Martín Boselli, Alejo Cruz, Rodrigo Chagas y el arquero Sebastián Sosa, este último un elemento clave de los Pedrenses.

El Juventud, que todavía no saborea la victoria en las tres fechas jugadas del Apertura uruguayo, viene de perder por 1-0 ante Central Español en un encuentro en el que guardó a prácticamente todos sus titulares para priorizar su partido ante Guaraní.

Con su debut en la Copa Libertadores en 2026, la mejor clasificación de su historia, el plantel uruguayo buscará un triunfo clave para mantenerse en la competición.

El vencedor de esta serie se enfrentará en la tercera fase de la Libertadores con el colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM), que selló su pase a la nueva etapa tras empatar por 0-0 con el Liverpool de Uruguay.