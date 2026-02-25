Mano Menezes ratifica que su objetivo es que Perú vuelva al Mundial en 2030

Menezes, quien regresó este martes a Lima para asumir plenamente sus funciones, declaró al canal oficial en Internet de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que tiene "un período significativamente largo" para observar el rendimiento de los futbolistas nacionales y "construir un concepto" de juego.

El seleccionador indicó que su primer diagnóstico ha concluido que "el fútbol peruano no es físico" y por ese motivo se debe "construir un modelo, un concepto, que privilegie la capacidad técnica".

"Vamos a trabajar para que eso sea efectivo en ese período de construcción", remarcó antes de aclarar que el "modelo" no es un sistema táctico, que en este caso consideró que deberá ser "lo más variable posible" y de acuerdo a los rivales a los que se enfrentará.

Menezes también consideró que "es natural" que los aficionados tengan impaciencia por conseguir buenos resultados rápidamente, pero reiteró que el objetivo es "construir algo firme".

Recordó que el próximo 28 de marzo disputará en Francia su primer partido amistoso con Perú frente a Senegal, que aseguró que implicará "un juego durísimo contra el campeón de África".

Aunque señaló que se debe entender que "el resultado es parte de la construcción de un equipo", aclaró que no va a construir un equipo "encima de derrotas", porque sabe que "la victoria es parte de la confianza que los jugadores deben tener".

Menezes también informó que se ha planificado que Perú juegue ocho partidos amistosos durante este año, los dos primeros frente a Senegal y Honduras, en Francia y España, respectivamente, a los que seguirán dos, probablemente en junio, y otros cuatro que aún se están planificando como parte de una gira por Estados Unidos, Canadá y México.

De esa manera, consideró que llegará a diciembre próximo "con una claridad mayor de los nuevos nombres que van a ser parte de la selección para la próxima temporada".

"No vamos a medir esfuerzos en términos de trabajo para atender las expectativas que el hincha tenga sobre la selección nacional, pueden tener la certeza de que vamos a estar muy fuertes, trabajando muy duro, para atender los objetivos nuestros y de ellos, como hinchas", ofreció.