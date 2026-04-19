El sanguinario Aguacate fue arrodillado y ejecutado, revela su jefe de seguridad

Fabio Ramón Benítez Gauto, de 40 años, alias Máster, fue imputado hoy en su ciudad natal, Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, tras ser detenido ayer en el municipio de Caaguazú, departamento de Caaguazú.

La captura fue lograda por policías del Departamento de Investigaciones de Caaguazú, dirigidos por el comisario principal Juan Lorenzo Monges Ramírez.

La fiscala de Pedro Juan Caballero, María Mirtha Martínez de Benítez, le atribuye a Máster el hecho punible de homicidio doloso, en carácter de autor. La agente fiscal requirió la prisión preventiva del sos.

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El juez de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco Torraca, debe decidir ahora si envía a prisión al imputado o si le concede medidas menos gravosas.

La ejecución de Marcio Sánchez Giménez, alias “Aguacate”

Según la hipótesis de la Fiscalía, Máster participó en el asesinato del que era su jefe y a la vez el sicario más buscado del Paraguay, Marcio Ariel Sánchez Giménez, de 35 años, alias Aguacate.

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Este fue eliminado de 33 balazos y con dos pistolas en la noche del 15 de junio de 2023 en un departamento que alquilaba en la esquina de las avenidas Manuel Domínguez y Carlos Antonio López, en Pedro Juan Caballero, Paraguay, aunque a solo 200 metros de la frontera con Ponta Porã, Brasil.

El cuerpo acribillado de Aguacate fue abandonado después en la calle a 600 metros de distancia. Su muerte causó gran conmoción en la frontera, debido a la cantidad de homicidios que le atribuían.

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Desde un principio, el crimen de Aguacate fue atribuido a las dos personas con las que estaba compartiendo aquella noche, su cuñado Sabino Ramón Vargas Armoa, alias Guavirú, en ese momento de 40 años, y su jefe de seguridad ahora detenido Fabio Ramón Benítez Gauto, alias Máster, en ese momento de 37 años.

Tras ser apresado en Caaguazú, Máster reconoció que estaba presente en ese momento en que eliminaron a Aguacate, pero alegó que el que le disparó fue Guavirú.

Máster mencionó a los policías que Guavirú descargó una pistola contra Aguacate y que luego tomó otra arma similar y volvió a vaciarla contra su objetivo.

Supuestamente, Guavirú ordenó a su cuñado Aguacate que se arrodillara frente a él y luego le disparó. Hasta ese momento estaban compartiendo un asado y tomando cerveza.

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Sabino Ramón Vargas Armoa, alias Guavirú, sería también asesinado por sicarios el 14 de noviembre de 2023, en el distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Guavirú fue muerto de 24 balazos y así como en el caso de su cuñado Aguacate, se usaron dos pistolas.

Aguacate habría sido ultimado en venganza por haber permitido el encarcelamiento de su esposa, Gudelia Vargas Armoa, quien es la hermana menor de Guavirú.

Gudelia tenía 30 años cuando cayó detenida el 15 de junio de 2022 en Pedro Juan Caballero, en el marco de la operación Persea del Norte, en la que el principal objetivo era Aguacate.

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Persea del Norte fue un caso en el que por primera en nuestro país se investigó el lavado de dinero proveniente del sicariato, atribuido a la estructura de Aguacate.

El nombre de la investigación se debe a que la persea es un tipo de aguacate.

Asesinato de la hija del gobernador

Recordemos que el ahora imputado Fabio Ramón Benítez Gauto, alias Máster, también fue mencionado, principalmente por la familia Acevedo, como supuesto participante del cuádruple homicidio perpetrado el 9 de octubre de 2021 frente a un salón de eventos de Pedro Juan Caballero.

En ese ataque murieron el supuesto narcotraficante Osmar Vicente Álvarez Grance (29 años), alias Bebeto; la que aparentemente era su novia, Haylee Carolina Acevedo Yunis (21), y las compañeras de facultad de esta, Kaline Reinoso de Oliveira (22) y Rhannye Jamilly Borges de Oliveira (19). Estas dos últimas eran brasileñas.

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Haylee era la hija del entonces gobernador de Amambay, Ronald Enrique Acevedo Quevedo, quien actualmente es el intendente de Pedro Juan Caballero.

Ronald es hermano del que fue senador y diputado Roberto Ramón Acevedo Quevedo, muerto en 2021 por covid, y del que era intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo, asesinado en 2022 en un sicariato.

Sin embargo, oficialmente Máster no figura en la nómina de los procesados por el caso del cuádruple homicidio del 2021.