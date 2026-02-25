Newell’s profundiza su crisis con una derrota en la antesala del clásico rosarino

En la continuidad de la séptima jornada del Torneo Apertura, y luego de haber despedido a la dupla técnica de Pablo Orsi y Sergio Gómez, Newell’s Old Boys sufrió la quinta derrota del torneo al caer por 0-2 ante Estudiantes de La Plata.

Con los goles de Tiago Palacios y Fabricio Pérez, el ‘Pincha’ se impuso para alcanzar la punta de la Zona A con 15 unidades e igualar la línea de Vélez, que a último turno empató sin goles como local con Deportivo Riestra.

Esta caída supone para Newell’s Old Boys un último golpe antes del clásico rosarino del próximo domingo ante un rival como Rosario Central, que a primera hora venció como visitante por 1-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata con los tantos de Gastón Ávila y el paraguayo Enzo Giménez para el ganador, mientras que Ignacio Fernández había abierto la cuenta para el ‘Lobo’.

En el cuarto y último partido de este miércoles por la séptima fecha, Barracas Central se impuso por 2-1 ante Tigre, para dejar sin invicto al ‘Matador’ que quedó con 14 puntos en segundo lugar del Grupo B, detrás de los líderes Independiente Rivadavia de Mendoza y Belgrano de Córdoba.

Este jueves se completará la jornada con cuatro partidos entre los que se destacan Racing Club-Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate-Banfield, este último en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del ‘Millonario’.

El duelo entre Lanús y Boca Juniors fue pospuesto para la próxima semana porque el ‘Granate’ definirá el jueves la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro, mientras que Aldosivi-Argentinos también fue aplazado porque el ‘Bicho’ este miércoles se enfrenta por fase 2 de Copa Libertadores al Barcelona de Guayaquil.