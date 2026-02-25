San Lorenzo e Independiente abren con empates la séptima jornada del Apertura en Argentina

San Lorenzo rescató con un gol de Luciano Vietto a cuatro minutos del final la igualdad como local ante Instituto de Córdoba, que se había puesto en ventaja a través de Diego Sosa.

Con este resultado, San Lorenzo quedó cuarto en la Zona A con 11 unidades, Instituto de Córdoba alcanzó los 8 puntos, lejos del líder Vélez Sarsfield, que suma 14 enteros a falta de su partido como local frente al Deportivo Riestra.

A último turno, Independiente empató por el mismo marcador en su visita al ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza con los goles de Santiago Rodríguez para el local e Ignacio Malcorra para el ‘Rojo’.

Con esta igualdad, el equipo mendocino suma 7 enteros mientras que Independiente acumula 10.

En otros resultados de este grupo, Platense empató de local 0-0 con Defensa y Justicia para que el primero totalice 12 puntos y el segundo 11, mientras que Central Córdoba se impuso por 2-0 ante Talleres de Córdoba.

En el único partido de la Zona B que se disputó este martes, Belgrano le ganó por 3-1 al Atlético Tucumán para treparse a lo más alto de la clasificación con 15 puntos e igualar la línea de Independiente Rivadavia de Mendoza, que este jueves visitará a Racing Club.

Este miércoles en la continuidad de la séptima fecha habrá cuatro duelos con Vélez-Deportivo Riestra como estelar, mientras que el jueves se completará la jornada con cuatro partidos entre los que se destacan Racing Club-Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate-Banfield.

El duelo entre Lanús y Boca Juniors fue pospuesto para la próxima semana porque el ‘Granate’ definirá el jueves la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro, mientras que Aldosivi-Argentinos también fue aplazado porque el ‘Bicho’ este miércoles disputa la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Barcelona de Guayaquil.