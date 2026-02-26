Anulan juicio por violación a futbolista

Según publica este jueves el diario L’Équipe, la decisión fue adoptada “por falta de pruebas suficientes” contra Wissam Ben Yedder y pese a que la Fiscalía había solicitado que se abriera un juicio contra el ex futbolista del Sevilla y su hermano.

Sobre el jugador, actualmente en el Wydad Casablanca, pesaba una acusación de violación, intento de violación y agresión sexual. Fueron acusados en 2023 por dos jóvenes que habían encontrado durante una fiesta, por lo que fue procesado y en noviembre pasado los jueces de instrucción ordenaron que se les enviara ante un tribunal.

Sus abogados apelaron esa decisión y ahora han obtenido una victoria jurídica para el futbolista, que se desembaraza de este caso.

Ben Yedder fue condenado en setiembre de 2025 por violencias psicológicas contra su esposa durante el periodo de divorcio entre ambos. Además, cuenta con dos condenas en España, una por fraude fiscal y otra por violencias sexuales contra una joven, decisión que está en trámite de apelación. EFE