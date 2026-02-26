Ronaldo se une a la lista de jugadores que invierten en clubes

Entre los que han invertido en clubes españoles están el exinternacional español Gerard Piqué, en el Andorra, o el brasileño Ronaldo Nazario, máximo accionista y presidente del Valladolid durante siete años.

A la lista intenta unirse Sergio Ramos, que en las últimas semanas ha negociado con los principales accionistas del Sevilla su entrada en el club en el que comenzó a jugar.

El francés Kylian Mbappé, el británico David Beckham, el marfileño Didier Drogba, el sueco Zlatan Ibrahimovic, el italiano Paolo Maldini o los españoles Cesc Fàbregas y Juan Mata están entre los numerosos exfutbolistas propietarios de paquetes accionariales en clubes de fútbol en el mundo. Piqué y Ronaldo en España

El exbarcelonista Gerard Piqué es propietario del Andorra desde diciembre de 2018, cuando se hizo con el 90 % de su capital por medio de su empresa Kosmos.

Piqué compró el club cuando jugaba en Primera catalana (categoría por detrás de Tercera División), adquirió por 452.022 euros la plaza que dejó vacante el Reus en Segunda B en 2019, y en 2022 logró el ascenso del Andorra a LaLiga Hypermotion (Segunda División), donde se mantiene desde entonces.

El brasileño Ronaldo Nazario, doble campeón del mundo (1994 y 2002), fue máximo accionista del Real Valladolid entre 2018 y 2025.

Recibido como un héroe en la capital castellana, dejó el club en mayo pasado tras confirmarse un nuevo descenso a Segunda División y vender sus acciones al grupo norteamericano Inexo Sports por una cantidad estimada en unos 50 millones de euros.

En las últimas semanas, Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha mostrado su interés en comprar el Sevilla, de LaLiga EA Sports (Primera División española), y ha abierto negociaciones con los principales accionistas del club hispalense, a los que ha presentado una oferta de unos 400 millones de euros junto al holding estadounidense Five Eleven Capital.

También en España, el exfutbolista Fernando Sanz, que jugó entre otros en el Real Madrid, se convirtió en julio de 2006, meses después de colgar las botas, en accionista y presidente del Málaga, adquirido en esa fecha por su padre, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.

Fernando Sanz se mantuvo al frente del club hasta que en 2010 fue vendido al jeque catarí Abdullah Al-Thani y logró el ascenso a Primera en 2008.

Mbappé, Beckham, Dogba...

Uno de los más jóvenes de esta lista de futbolistas propietarios o accionistas destacados en clubes de fútbol es el jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé, que en julio de 2024 compró al fondo estadounidense Oaktree Capital el 80 % de la propiedad del SM Caen, por entre 15 y 20 millones de euros.

El club francés, entonces en la Ligue 2, descendió en 2025 a la tercera división. En enero de 2018 el británico David Beckham fue cofundador del Inter Miami, de la liga de fútbol estadounidense (MLS).

Aunque posee un paquete accionarial, Beckham no es el propietario, pero tiene un papel estratégico en el club, que de su mano se ha consolidado como uno de los más importantes de la competición y ha fichado a jugadores como el argentino Leo Messi o el uruguayo Luis Suárez.

Unos años antes, en 2015, el italiano Paolo Martini fue cofundador y copropietario de otro club de Florida, el Miami FC, creado para competir en la NASL (segunda división del fútbol estadounidense en ese momento).

Otro exjugador legendario con participación desde abril de 2017 en el accionariado de un club estadounidense es el marfileño Didier Drogba, en el Phoenix Rising FC, equipo en el que jugó y se retiró del fútbol en 2018.

El español Juan Mata también es accionista minoritario de un club de la MLS, el San Diego FC, desde noviembre de 2024.

En agosto de 2022 el español Cesc Fábregas fichó como jugador por el Como 1907, de la Serie B italiana, y a la vez se convirtió en uno de los accionistas del club.

Con Cesc ya retirado del campo y enrolado en el cuerpo técnico, el Como ascendió a la Serie A en 2024, y actualmente es su entrenador.

También forman parte de la lista el sueco Zlatan Ibrahimovic, con una participación significativa en el Hammarby IF, que juega en la Primera División de Suecia, y el croata Luka Modric, inversor minoritario en el Swansea City, ahora en la segunda división británica. EFE