Doble desmentido en dos días sobre el futuro de Regragui como seleccionador

El miércoles, la FRMF ya había negado informaciones sobre una separación con Regragui, cuyo puesto genera controversia en redes sociales y en medios nacionales e internacionales tras el fracaso en la última Copa Africana de Naciones (CAN), jugada en Marruecos y que perdió en la final.

Regragui asumió el cargo en agosto de 2022 y llevó a los "Atlas Lions" a hitos históricos: semifinales del Mundial 2022 (primera vez para un equipo africano) y un salto del puesto 23 al 8 de la FIFA y liderazgo continental.

Pese a ello, la CAN desató críticas por sus tácticas en la final -que perdió ante Senegal-, convocatorias cuestionadas y dudas sobre su capacidad para repetir el éxito de Catar en el Mundial 2026.

Según medios locales, la FRMF baraja alternativas como el español Xavi Hernández (exjugador del Barcelona), y los marroquíes Mohammed Ouahbi (antiguo entrenador de la selección juvenil marroquí) y Tarek Sektioui (actual jefe del equipo técnico de la selección marroquí sub-23).