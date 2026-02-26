El Brentford renueva a Keith Edwards hasta 2032

El irlandés, que tenía un contrato que acababa en el 2028, ha extendido otros cuatro años el acuerdo después de una ilusionante primera mitad de la temporada con el Brentford colocado en séptima posición de la Premier League con cuarenta puntos, lo que asegura prácticamente que estarán un año más en la élite y que no pasarán apuros para salvarse.
Tras 27 jornadas, los 'Bees' están a tan solo tres puntos de distancia de las posiciones de Europa League, mientras que siguen vivos en la FA Cup donde se enfrentarán en la próxima ronda al West Ham United a domicilio.
Este gran curso tiene el mérito adicional de haber perdido a Yoanne Wissa y Bryan Mbeumo, sus máximos goleadores, en verano, además de que también en verano Thomas Frank, su técnico los últimos siete años, anunció su marcha al Tottenham Hotspur.
Mientras que Edwards, que fue preparador de balón parado bajo el mando de Frank, está logrando un gran éxito en su primera campaña en el Brentford, el técnico danés fue despedido tras unos meses decepcionantes en el Tottenham Hotspur, al que tenía luchando por no descender al Championship (Segunda división inglesa).
"Me encanta estar aquí. Lo siento como un privilegio y un honor ser el entrenador de este club. Poder hacerlo durante muchos más años sería muy bonito", dijo Edwards.