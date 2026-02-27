La FIFA revisará la seguridad en México

La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026, según reportó el mismo directivo.

“Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas”, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Las preocupaciones en torno a la seguridad en México, golpeado desde hace dos décadas por la violencia del narcotráfico, repuntaron después de que el pasado domingo delincuentes lanzaron una serie de ataques en represalia por la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, tras un operativo militar.

La presidenta detalló que la comisión de FIFA se enfocará, entre otros asuntos, en el tráfico y el transporte para que los aficionados puedan llegar a los estadios.