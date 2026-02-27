Fútbol Internacional
La FIFA revisará la seguridad en México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mantuvo una conversación telefónica con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mantuvo una conversación telefónica con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA enviará una comisión a México para revisar asuntos como la seguridad y la movilidad rumbo al Mundial de fútbol 2026, informó este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026, según reportó el mismo directivo.

“Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas”, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Las preocupaciones en torno a la seguridad en México, golpeado desde hace dos décadas por la violencia del narcotráfico, repuntaron después de que el pasado domingo delincuentes lanzaron una serie de ataques en represalia por la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, tras un operativo militar.

La presidenta detalló que la comisión de FIFA se enfocará, entre otros asuntos, en el tráfico y el transporte para que los aficionados puedan llegar a los estadios.